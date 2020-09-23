Число задержанных на акциях протеста в Минске выросло до 50

Некоторые задержания, по словам очевидцев, проходят довольно жестко. Белорусская милиция подтверждает, что применила водометы. Кроме того, как передает агентство РИА «Новости», в одном из районов ОМОН использовал слезоточивый газ. По некоторым сведениям, есть пострадавшие. Сегодняшние акции протеста приурочены к инаугурации, которую неожиданно для граждан, зарубежного дипломатического корпуса и многих СМИ провел президент республики Александр Лукашенко.