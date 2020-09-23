Футбольный союз Швеции не получил разрешения властей на домашний матч со сборной России

В этой связи сборная королевства вынуждена отказаться от игры на домашнем поле. Сегодня было объявлено, что товарищеский матч сборных России и Швеции пройдет 8 октября в Москве. Ранее планировалось провести встречу в Стокгольме. Матч готовился еще весной, но его были вынуждены отложить из-за пандемии коронавируса. До 31 октября в Швеции действует запрет на въезд из тех стран, которые не входят в состав Евросоюза.