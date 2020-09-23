Россияне, которые прилетают из-за границы, должны будут оставаться дома, пока не получат результаты тестов на коронавирус. Анализы они обязаны сдать в течение трех дней с момента прибытия, говорится в постановлении главного государственного санитарного врача России. Документ вступает в силу с завтрашнего дня