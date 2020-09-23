Россияне, которые прилетают из-за границы, должны будут оставаться дома, пока не получат результаты тестов на коронавирус. Анализы они обязаны сдать в течение трех дней с момента прибытия, говорится в постановлении главного государственного санитарного врача России. Документ вступает в силу с завтрашнего дня
2020-09-23T20:04:34+03:00
2020-09-23T20:04:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:04, 23 сентября 2020
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