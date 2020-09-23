Генпрокуратура России предложила привлекать подростков к охране порядка

Это должно помочь вовлечь несовершеннолетних в общественные объединения правоохранительной направленности, говорится на сайте ведомства. Проводить эту деятельность предлагается совместно с общественными организациями, волонтерскими движениями, благотворительными фондами и научным сообществом. Такой вопрос обсуждали на координационном совещании под председательством генерального прокурора Игоря Краснова.
2020-09-23T20:04:10+03:00
2020-09-23T20:04:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:04, 23 сентября 2020
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