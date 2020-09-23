Убийство журналиста Павла Шеремета могло быть связано с конфликтом между украинскими чиновниками, пишет украинское издание «Заборона». По его версии, причиной стало противостояние между бывшим заместителем генпрокурора Украины Анатолием Матиосом и бывшим налоговым министром Александром Клименко, который занимал эту должность во времена президентства Виктора Януковича.

Матиос был другом Шеремета и вел расследование против Клименко, утверждает издание. В то же время журналисты не нашли доказательств, что эта версия была разработана следствием. Павел Шеремет был убит в Киеве 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля, в котором он находился. Официальные версии этого преступления несколько раз менялись — от «результата работы российских спецслужб» до «убийства из-за профессиональной деятельности».