В Тверской области установили место падения истребителя Су-30. Обломки находятся в лесу, никаких разрушений не произошло, звонков с просьбой о помощи не поступало, рассказали в областной администрации агентству ТАСС. Самолет разбился накануне, экипаж успел катапультироваться. По данным источника агентства в экстренных службах региона, по предварительным данным, самолет мог быть сбит снарядом другого воздушного судна в ходе учений.