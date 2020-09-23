В Тверской области установили место падения истребителя Су-30. Обломки находятся в лесу, никаких разрушений не произошло, звонков с просьбой о помощи не поступало, рассказали в областной администрации агентству ТАСС. Самолет разбился накануне, экипаж успел катапультироваться. По данным источника агентства в экстренных службах региона, по предварительным данным, самолет мог быть сбит снарядом другого воздушного судна в ходе учений.
2020-09-23T20:02:36+03:00
2020-09-23T20:02:36+03:00
https://echo.msk.ru/news/2713917-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:02, 23 сентября 2020
Загрузка комментариев...