Не менее десяти человек задержаны в ходе акции протеста в Минске

Белорусская милиция подтверждает, что применила водометы в центре города, недалеко от музея ВОВ. Очевидцы говорят, что среди участников акции протеста в столице есть пострадавшие, передает агентство «Интерфакс». Также сообщается, что ОМОН разогнал группу протестующих у стелы. «Минск— город-герой». Протесты этим вечером начались в связи с инаугурацией Александра Лукашенко. Церемония не анонсировалась, ее прямая трансляция не проводилась.
2020-09-23T20:02:09+03:00
2020-09-23T20:02:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 23 сентября 2020
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