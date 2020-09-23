Не менее десяти человек задержаны в ходе акции протеста в Минске

Белорусская милиция подтверждает, что применила водометы в центре города, недалеко от музея ВОВ. Очевидцы говорят, что среди участников акции протеста в столице есть пострадавшие, передает агентство «Интерфакс». Также сообщается, что ОМОН разогнал группу протестующих у стелы. «Минск— город-герой». Протесты этим вечером начались в связи с инаугурацией Александра Лукашенко. Церемония не анонсировалась, ее прямая трансляция не проводилась.