Концерт в поддержку протестующих граждан Белоруссии «Партизан-фест» пройдет в интернете

Ранее его хотели провести в одном из московских клубов. Акция должна была состояться в начале следующей недели. Заявлено участие лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, солиста «Тараканов» Дмитрия Спирина и других звезд. Однако, как утверждают организаторы, множество площадок отказались принимать фестиваль. Предположительно, на них оказали давление.