Концерт в поддержку протестующих граждан Белоруссии «Партизан-фест» пройдет в интернете

Ранее его хотели провести в одном из московских клубов. Акция должна была состояться в начале следующей недели. Заявлено участие лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, солиста «Тараканов» Дмитрия Спирина и других звезд. Однако, как утверждают организаторы, множество площадок отказались принимать фестиваль. Предположительно, на них оказали давление.
2020-09-23T19:41:28+03:00
2020-09-23T19:41:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:41, 23 сентября 2020
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