Следствие поменяло обвинение виновнику ДТП на Остоженке в центре Москвы. По данным экспертизы, в крови рэп-музыканта Эльмина Гулиева были обнаружены наркотики. Ему может грозить до семи лет лишения свободы. ДТП произошло в понедельник. Автомобиль Infiniti на скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Потрадали три человека.
2020-09-23T19:40:48+03:00
2020-09-23T19:40:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:40, 23 сентября 2020
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