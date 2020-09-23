Следствие поменяло обвинение виновнику ДТП на Остоженке в центре Москвы. По данным экспертизы, в крови рэп-музыканта Эльмина Гулиева были обнаружены наркотики. Ему может грозить до семи лет лишения свободы. ДТП произошло в понедельник. Автомобиль Infiniti на скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Потрадали три человека.