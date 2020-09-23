ФАС заинтересовалась ценами на препарат от коронавируса «Арепливир»

Федеральная антимонопольная служба заинтересовалась ценами на препарат от коронавируса «Арепливир». Ведомство направило производителям запросы. Службу интересует , насколько обоснован ценник в более чем 12 тысяч рублей, пояснили в пресс-службе ФАС. Там добавили, что «Арепливир» не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а, следовательно, цены на него не подлежат государственному регулированию. Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир» — «Коронавир» и «Арепливир». До этого их могли использовать только для лечения пациентов в стационарах.