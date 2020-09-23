Белорусская милиция пустила в ход водометы против протестующих в Минске

Об этом сообщает агентство ТАСС. В центре белорусской столицы, у музея Великой Отечественной войны, начались задержания. Жители Минска вновь выходят протестовать. О сегодняшней акции было объявлено после того, как стало известно, что президент Александр Лукашенко провел инаугурацию. Мероприятие не анонсировалось, а телеканалы не вели прямой трансляции. По предварительным данным, на улицы города вышли несколько тысяч человек.