Ведущий Артем Шейнин, по версии The Insider, является самым высокооплачиваемым пропагандистом российского ТВ

Ведущий Артем Шейнин, по версии интернет-издания The Insider, является самым высокооплачиваемым пропагандистом российского ТВ. Доход сотрудника Первого канала за год, как утверждает сетевое издание, составил почти 100 млн. рублей. Сам Шейнин эту информацию не прокомментировал.

На втором и третьем местах этого рейтинга расположились Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян. По версии The Insider, их общий доход на двоих за год мог составить чуть более 150 млн. рублей. Четвертым идет Владимир Соловьев, у которого доход за год, как пишет издание, составил более 52 млн рублей. Сюда включены поступления от радио— и телеэфиров, а также личной фирмы Соловьева «СВ Консалтинг». Эта структура получает сотни миллионов от государственного Сбербанка.