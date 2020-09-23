Российский МИД уверен, что нет никаких доказательств причастности Москвы к отравлению Алексея Навального. Более того, официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова настаивает, что в нашей стране не моет быть того яда, который западные специалисты обнаружили в анализах российского оппозиционного политика.

«Мы неоднократно заявляли, что ни в Советском Союзе, ни в России, в отличие от стран Запада, научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок под условным названием «Новичок» никогда не осуществлялось. Могу лишь вновь подтвердить, что позиция РФ и положение дел в этом вопросе каких-либо изменений не претерпели. «Что касается многочисленных рассуждений на эту тему частных лиц и неточных интерпретаций СМИ заявлений представителей органов власти РФ, то они не нуждаются в комментариях. Нашу позицию я озвучила и переподтвердила». Захарова также сказала, что Берлин до сих пор не предоставил данные, подтверждающие наличие «Новичка» в анализах Алексея Навального.

Между тем на протяжении уже нескольких лет по меньшей мере трое российских ученых подтверждают свою причастность к разработке ядов группы «Новичок». Это Вил Мирзаянов, который живет сейчас в США, а также Владимир Углев и Леонид Ринк.