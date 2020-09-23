Болгария решила выслать из страны двух российских дипломатов

София обвинила их в шпионаже.

Власти страны считают, что сотрудники российского посольства в Болгарии на протяжении четырех лет вели разведывательную деятельность, сообщает агентство «Интерфакс». По данным местным СМИ, прокуратура считает, что дипломаты собирали информацию о болгарском военно-промышленном комплексе страны и, в частности, данные о планах модернизации армии. Замешаны были в этом, как утверждается, и граждане Болгарии.

В Совете Федерации убеждены, что Россия ответит на действия Софии зеркально. По мнению главы комитета по международным делам Константина Косачева, это очередной пример, как он выразился, «массовой кампании стран НАТО». Она, утверждает Косачев, заключается в том, чтобы поддерживать образ России как врага и угрозы. Непосредственно суть обвинений против российских дипломатов Москва пока не комментирует.

Теперь они должны покинуть Болгарию в течение 72 часов. К слову, София в начале года уже высылала еще двух сотрудников российского посольства также по обвинению в шпионаже, однако, как передает агентство ТАСС, об ответных мерах Москвы не сообщалось.

С начала июня российских дипломатов по разным причинам также высылали Чехия, Словакия, Норвегия и Австрия.