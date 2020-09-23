Глава комиссии ГД по иностранному вмешательству нашел зарубежное финансирование у пишущих об отравлении Навального

Глава думской комиссии по иностранному вмешательству единоросс Василий Пискарев нашел зарубежное финансирование у тех, кто пишет об отравлении Алексея Навального. По его словам, США финансировали блогеров и журналистов, которые освещают ситуацию вокруг состояния здоровья оппозиционного политика, передает агентство «Интерфакс». Таким образом, говорит Пискарев, они готовили активистов к уличным акциям. Также депутат полагает, что на Западе развернута антироссийская кампания из-за Навального. И она направлена на подрыв российской экономики и разрушение союза с Белоруссией.