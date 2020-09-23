Министерство юстиции Белоруссии настаивает, что инаугурация Лукашенко прошла в соответствии с законом

Министерство юстиции Белоруссии настаивает, что инаугурация Александра Лукашенко прошла в соответствии с законом. Там пояснили агентству РИА «Новости», что прямая телетрансляция не является требованием, как и приглашение на церемонию представителей иностранного дипломатического корпуса. Мероприятие состоялось сегодня в первой половине дня. Оно не было анонсировано, его не показали в прямом эфире. Белорусская оппозиция объявила о планах провести акцию протеста, на улицы Минска выведены силовики.
2020-09-23T18:32:51+03:00
2020-09-23T18:32:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 23 сентября 2020
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