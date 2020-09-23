США внесли в санкционные списки 8 россиян и выходцев из России, а также 7 компаний в России и Финляндии. Как пояснили в министерстве финансов страны, новых фигурантов «черных списков» обвиняют в киберпреступлениях, вмешательстве в выборы в США и причастности к кризису на Украине.

Среди компаний, которые оказались под санкциями есть структуры, которые пресса называла связанными с бизнесменом Евгением Пригожиным. В Вашингтоне считают этого человека и его компании причастными к вмешательству в президентские выборы 4 года назад.