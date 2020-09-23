Болгария объявила о высылке двух российских дипломатов

Ранее прокуратура республики объявила о расследовании в отношении двух работников дипмиссии по подозрению в шпионаже. По версии ведомства, двое россиян на протяжении почти 4 лет собирали информацию о болгарской армии и ее оснащении. В МИДе республики сказали, что российские дипломаты должны покинуть страну в течение 72 часов.
2020-09-23T18:30:48+03:00
2020-09-23T18:30:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:30, 23 сентября 2020
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