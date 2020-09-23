Стали известны подробности дела, которое возбудили в отношении секты «Церковь последнего завета»

О задержании ее руководителей сообщалось накануне – сегодня их арестовали.

Дело строится на показаниях двух пострадавших – послушников, которые утверждают, что руководители секты осуществляли психологические насилие, организовали систему жестких лишений и ограничений. Из-за этого у одного из потерпевших развилось тревожное расстройство, а у второго – расстройство режима сна и бодрствования. Называющий себя Христом Виссарион, основатель «Церкви последнего завета», и его ближайший помощник Вадим Редькин на заседании по мере пресечения заявили, что знают лишь одного из свидетелей, и то плохо. Они поинтересовались, как можно доверять показаниям людей с психическими расстройствами.

По данным источника агентства «Интерфакс», Виссарион в церкви занимался идеологией, разработкой религиозного учения, проведением богослужений, вовлечением новых людей, сбором денег – речь идет о взносах, которые послушники должны перечислять ежемесячно: от десятой части до трети своего дохода. Отказ от платежа грозил исключением из общины. При вступлении от будущих послушников требовали передать церкви свое имущество — частично или полностью. Редькин отвечал за распространение религиозной литературы, организацию проповедей и встреч. Другой помощник – Владимир Ведерников — руководил финансово-хозяйственной деятельностью общины и школой, общался с властями. Пока суд отправил их под стражу на два месяца. Редькин считает эту меру пресечения несправедливой.

Руководителям секты собираются предъявить обвинение по статье о создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием и причинением тяжкого вреда здоровью. В ходе обысков у них обнаружили около 3 миллионов рублей и оружие.

Виссарион основал «Церковь последнего завета» в начале 90-х. Последователи движения живут в одном из районов Красноярского края.