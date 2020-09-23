Из дагестанской колонии сбежали шестеро заключенных. Их немедленно объявили в розыск.

Заключённым исправительной колонии номер 2 в посёлке Шамхал неподалёку от Махачкалы удалось прорыть тоннель из цеха, в котором они работали. Беглецы выбрались через него вчера незадолго до полуночи. По данным Федеральной Службы Исполнения Наказаний подготовка к побегу заняла около года. Начальник пресс-службы регионального отделения ведомства Амирхан Гасанов сказал в эфире Государственной вещательной компании «Дагестан», что сейчас личный состав УФСИН поднят по тревоге.

Из шести сбежавших заключенных четверо отбывали срок по статьям, связанных с наркотиками, а еще двое – по статье об убийстве. МВД республики считает этих преступников особо опасными.

Также Следственный комитет завёл уголовное дело о халатности в отношении сотрудников колонии. В СК считают, что, позволив заключённым скрыться, надзиратели совершили преступную халатность. Виновные еще устанавливаются.

Заключённые отбывали сроки от 10 до 14 лет. Агентство ТАСС сообщает, что один из них был уроженцем Таджикистана.