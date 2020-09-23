Президент России Владимир Путин попросил петербургские власти закончить реставрацию здания Консерватории на Театральной площади. Сегодня же стало известно о задержании руководства подрядчика, который работал на объекте.

Сотрудники федерального следственного комитета вывезли в Москву и задержали гендиректора компании «Меандр» Елену Завадскую и Евгения Ярмоша, которого участники отрасли называют представителем фирмы. Эта организация была вторым подрядчиком, который реставрировал здание Консерватории имени Римского-Корсакова. Однако «Меандр», как и первая фирма, не закончил работы. Несколько месяцев назад центральный аппарат СК возбудил дело о мошенничестве на сумму более ста миллионов рублей, расследование взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин. А сегодня о здании на Театральной площади, которое много лет стоит в лесах, во время обращения к членам совета федераций вспомнил президент России Владимир Путин.

Для завершения реставрации нужны дополнительные ресурсы, и Путин обещал их предоставить. Напомним, реставрацию здания петербургской консерватории начали шесть лет назад. Однако через два года первый подрядчик прекратил работы. Ему на смену пришла компания «Меандр», но и она покинула объект два года назад. В прошлом году задержали представителя заказчика, бывшего замглавы дирекции Минкульта Алексея Бирюкова. Тем временем консерватория продолжает обучать музыкантов в соседнем здании, которому тоже нужен ремонт.

Ректор петербургской консерватории Алексей Васильев сказал изданию «Петербургский дневник», что благодарен президенту за внимание к проблеме, а его сотрудники давно хотят вернуться в родные стены.