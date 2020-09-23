Сегодня на бирже в Москве значительно выросли в стоимости акции Яндекса

Около полудня было даже решено ввести специальный режим торгов ценными бумагами этой компании. Это произошло после того, как они подорожали более чем на 20%. Все это связано с новостями о покупке Яндексом Тинькофф-Банка. Эксперты газеты «Ведомости» отмечают, что подобных сделок не было давно.

Сегодня Олег Тиньков написал в своем Инстаграме, что бренд «Тинькофф» сохранится после сделки с Яндексом, для клиентов банка ничего не поменяется. Он также подчеркнул, что сделка находится в стадии обсуждения.