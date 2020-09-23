Владимир Путин сегодня в Кремле встречался с членами Совета Федерации. По сути, это первая столь масштабное очное мероприятие с момента начала пандемии коронавируса. Президент счел необходимым напомнить верхней палате парламента, почему были необходимы поправки в Конституцию.

Путин также напомнил, что существенно расширяются полномочия обеих палат парламента. В своей речи он говорил о необходимости борьбы с бедностью, предложил увеличить выплаты семьям с низкими доходами и пообещал выполнение в полном объеме всех обязательств по поддержке населения. Путин признал, что во время пандемии доходы России снизились более чем на 11%, а расходы выросли более чем на 23%.