Алексей Навальный сообщил, что будет проходить курс реабилитации после выписки из берлинской клиники Шарите. Он не уточнил, когда вернется на родину.

Правительство ФРГ приветствовало выписку Алексея Навального из берлинской больницы «Шарите». Пресс-секретарь Ангелы Меркель выразил облегчение по поводу сообщения врачей и надежду на скорое полнейшее выздоровление российского оппозиционного политика. Место настоящего пребывания Навального германским властям не известно. Однако он может получить в местном ведомстве разрешение на пребывание в Германии, отметил спикер Меркель. В настоящий момент Навальный еще находится под защитой берлинской полиции.

Вчера российский оппозиционный политик покинул университетскую клинику, в которой он провел 32 дня. В седьмом стейтменте больницы говорится, что врачи исходят из возможного полного выздоровления. К этому выводу они пришли на основании процесса лечения и актуального состояния пациента. О долговременных последствиях тяжелого отравления можно будет сделать заключение лишь после дальнейшего наблюдения за состоянием здоровья Навального.

Оповещение общественности было сделано с согласия пациента и его жены, говорится далее. Прокуратура земли Берлин вскоре должна принять решение о возможности передать российской стороне анализы крови Навального. Однако на это он должен дать свое согласие.

Ранее три независимых лаборатории в Германии, Франции и Швеции без сомнения установили, что причиной отравления стал новый вариант боевого нервнопаралитического вещества из группы «Новичок». Представитель Ангелы Меркель подчеркнул, что преступление было совершено в России и именно ее власти должны объясниться по поводу случившегося.

Правительство ФРГ вскоре ожидает результатов исследования проб, взятых у Алексея Навального специалистами Организации по запрещению химического оружия.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на Генассамблее ООН, призвал Россию максимально оперативно разобраться со случившемся с Алексеем Навальным. «Мы не будем мириться с тем, чтобы применялось химическое оружие в Европе, России, Сирии. Во имя коллективной безопасности я вновь обращаюсь к России и хотел бы подчеркнуть, что необходимо полностью пролить свет на попытку убийства политического оппозиционера с применением нервно-паралитического вещества «Новичок». Нужно внести ясность быстро и безукоризненно, поскольку мы будем делать так, чтобы соблюдались красные линии. Франция всегда соответствует требованиям обеспечивать действенность красных линий с тех пор, как я вступил в должность президента». Как сообщает со ссылкой на источники французская газета Le Monde, президент России в разговоре с Эмманюэлем Макроном высказался об Алексее Навальном как о симулянте и нарушителе законов.

В Кремле считают, что канцелярия президента Франции не могла передать журналистом запись беседы Владимира Путина и Эммануэля Макрона, которая касается политика Алексея Навального. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Газета Le Monde, ссылаясь на свои источники утверждает, что Владимир Путин в разговоре с Эммануэлем Макроном предположил, что российский политик мог самостоятельно принять дозу «Новичка». Также издание называет обмен мнениями по этому вопросу «диалогом между глухими».