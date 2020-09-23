Прокуратура Болгарии обвинила двух российских дипломатов в шпионаже

В официальном сообщении говорится, что возбуждено уголовное дело по фактам сбора информации, которая является государственной тайной. Отмечается, что россияне общались с болгарскими гражданами, которые имеют отношение к военно-промышленному комплексу страны. За информацию им обещали денежное вознаграждение.

Болгарская сторона отмечает, что россияне занимались разведывательной деятельностью с 2016 года. В связи с тем, что речь идет о дипломатах, главный прокурор Болгарии проинформировал о действиях своего ведомства Министерство иностранных дел.