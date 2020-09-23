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Эксклюзив Эха 18:07, 23 сентября 2020

В Минске без какого-либо объявления прошла церемония инаугурации Лукашенко на должность президента Белоруссии

В Минске без какого-либо объявления прошла церемония инаугурации Александра Лукашенко на должность президента Белоруссии. О ее дате не знали даже некоторые высокопоставленные чиновники, а государственные телеканалы не вели прямую трансляцию.

Информация об официальном вступлении Лукашенко в должность оказалась для многих внезапной. Хотя слухи об инаугурации пошли с того момента, как в Минске были перекрыты одни из главных улиц – проспекты Независимости и Победителей. Позднее по ним проехал кортеж белорусского президента, а у его резиденции – Дворца независимости – оказалось большое количество силовиков. На церемонии присутствовали несколько сотен человек – и среди них не было дипломатов различных стран.

Как писало местное интернет-издание Tut.by, до сегодняшнего утра об инаугурации Лукашенко не знали не только послы, но и министры, с которыми удалось связаться журналистам. До последнего от комментариев воздерживались в пресс-службе президента, а также в Центризбиркоме, где, правда, в интервью агентству РИА «Новости» отмечали, что главы ЦИК Лидии Ермошиной нет на рабочем месте. Совсем скоро стало известно: она вручила Лукашенко удостоверение президента.

Первое сообщение об инаугурации Лукашенко распространило государственное агентство БелТА – и оно говорило о событии уже как о свершившемся факте. Не был прерван даже эфир главных белорусских гостелеканалов, хотя предыдущие церемонии показывались подробно и в прямом эфире. Например, канал «Беларусь-1» рассказал о начале нового срока Лукашенко кратким сообщением в выпуске новостей лишь через полчаса после публикации агентства БелТА – и почти полностью его цитируя.

Сам Лукашенко убежден: день его инаугурации, который он назвал «торжественным», говорит о том, что белорусы прошли испытание на прочность своих убеждений. Сразу после церемонии Лукашенко подошел к военным, находившимся под сводом Дворца независимости и давшими присягу на верность народу и белорусскому президенту.

В начале августа Центризбирком объявил о победе Лукашенко на выборах с результатом в 80% голосов. У Светланы Тихановской, по этим данным, только 10%. Она и ее сторонники считают выборы сфальсифицированными и уже полтора месяца проводят протестные акции в Минске и других белорусских городах.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что именно она легитимный президент Белоруссии. В своем очередном видеообращении она назвала фарсом сегодняшнюю инаугурацию Александра Лукашенко и вновь повторила, что готова провести новые выборы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации из-за страха перед белорусами. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» бывший председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушукевич. «Обычно инаугурация – это широкое представление, все приглашаются. Лукашенко этого боится, потому что гнев народный безмерен. Поэтому он провел инаугурацию тайно, заблокировав все въезды в город, не объявив ничего. Так как избирают «пахана» и Лукашенко ведет себя точно так как ведут себя лидеры организованной преступности. Он полностью подтверждает, что он дорвался до власти преступными методами и хочет там укрепиться», — сказал он. Шушукевич добавил, что белорусский народ воспримет новость о тайной инаугурации Александра Лукашенко с возмущением. Если бы об этом было известно заранее, по словам эксперта, в Минске в этот день были бы масштабные протесты.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поступил по закону, проведя свою инаугурацию. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, коммунист Дмитрий Новиков. «Есть общепринятая мировая практика: после подведения итогов президентских выборов глава государства вступает в должность, приносит присягу, и все это происходит официально. Но то, что Лукашенко провел инаугурацию, не просто элемент общепринятой мировой практики, но и позиция, зафиксированная в белорусском законодательстве. Он эту норму закона в данном случае исполнил», — пояснил депутат. Говоря о том, что инаугурация прошла, несмотря на массовые протесты в Белоруссии, Новиков отметил, что не разделяет эту точку зрения. «Когда говорят «народ», имеют в виду большинство граждан страны. По моим личным оценкам, ситуация в Белоруссии выглядит иначе, и основная масса поддерживает политику Лукашенко. Личные моменты могут быть. Но в целом, благодаря политике Лукашенко, Белоруссия — одна из самых успешных республик на постсоветском пространстве, притом, что объем природных ресурсов здесь чрезвычайно ограничен», — заявил депутат. Новиков также отметил, что «в Белоруссии нет раздражающей граждан олигархической прослойки, как в России». «Все эти факты позволяют говорить о том, что Лукашенко проводит политику в интересах абсолютного большинства белорусов, и если смотреть на итоги выборов, белорусы это оценили. Даже протесты меньшинства не позволили раскачать ситуацию и превратить их в протесты большинства. Поэтому Лукашенко правильно делает, что спокойно нацеливается на исполнение полномочий президента Белоруссии с тем, чтобы продолжать воплощать в жизнь интересы граждан своей страны», — сказал депутат.

Руководитель программы «Внутренняя политика» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников считает, что Запад пока не может решить, что делать с Александром Лукашенко после его инаугурации, поскольку инструментов давления на Белоруссию очень мало. Если что-то советовать Западу, то хотелось бы с их стороны большей определенности, жесткости и быстроты реакции, добавил Колесников. «Инструментов у Запада очень мало. К тому же нет никакой внятной стратегии отношений с Путиным. Чтобы как-то относиться к Лукашенко, нужно определиться с этим. Единственный инструмент — это персональные или другие санкции по отношению к белорусским чиновникам и каким-то секторам экономики», — отметил эксперт. Колесников считает, что Западу нужно действовать более оперативно и решительно. «Все видят, насколько нерешительно действует Евросоюз. И эти колебания в большей степени связаны с тем, что Западу не очень понятно, что делать с дуэтом Лукашенко — Путин. Запад все это видит в пакете ситуации, сложившейся вокруг политика Алексея Навального и газопровода «Северный поток», поэтому много разногласий, все это затягивается, и определенной позиции нет», — заключил Андрей Колесников.



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