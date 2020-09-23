На президента «Суздаль-клуба» оказывается давление после обжалования результатов выборов в городское собрание

На президента «Суздаль-клуба» Веронику Николаеву оказывается давление после обжалования ею результатов выборов в городское собрание Суздаля. Подробности сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ее коллега, директор национального исследовательского центра телевидения и радио Алексей Самохвалов.

По его словам, Николаева участвовала в недавних выборах в городское собрание Суздаля, депутатом которого она являлась последние годы, и якобы не набрала 12 голосов. При этом наблюдатели зафиксировали многочисленные нарушения." Там были незапечатанные конверты, которые берут на дому. Также ни у кого не было доступа к СМИ, кроме кандидатов от «Единой России». Конкурентом Николаевой был директор местной Теплосети. В итоге она подала жалобу на результаты выборов", — рассказал Самохвалов.

По его словам, 22 сентября «неизвестные люди под видом охранников попытались задержать Николаеву в местном ТЦ «Глобус». «Они даже запихнули ее и ее мужа в какую-то комнату, где она потеряла сознание. Приехала полиция, но никаких протоколов не составлялось», — отметил Самохвалов.

Коллеги Николаевой расценивают это как «давление «Единой России» и местных властей на независимых общественных деятелей». «Я считаю, что ее отслеживают и просто пытаются спровоцировать какие-то провокации. Это совершенно недопустимо», — заключил А.Самохвалов.