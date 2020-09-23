Национальное управление по аэронавтике и исследованию космоса США намерено отправить на МКС свой туалет

Унитаз был разработан с учетом отзывов космонавтов о комфорте и простоте использования. Он меньше и легче нынешнего туалета космической станции, рассказали представители NASA. Главной особенностью разработчики назвали устройство, которое позволит перерабатывать мочу в воду. Новый туалет собираются установить в американском сегменте станции. Сейчас на станции работают два туалета российского производства.