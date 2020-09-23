Российский МИД настаивает, что ни в России, ни в СССР не разрабатывали вещества под условным названием «Новичок»

Российский МИД настаивает, что ни в России, ни в Советском союзе не разрабатывали вещества под условным названием «Новичок». Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова сказала, что позиция Москвы по этому вопросу остается без изменений. Тем временем российская сторона направила ноту постпредству Германии при ОЗХО. Москва требует передать исчерпывающую информацию по отравлению Алексея Навального. Об этом агентству ТАСС сказал постпред России при ОЗХО Александр Шульгин. Россия, по его словам, хочет получить данные о результатах анализов, биоматериалов и иных клинических пробах Навального. Ранее немецкие, французские и шведские лаборатории объявили, что главный критик Кремля был отравлен ядом группы «Новичок». В Москве отвечали, что у них пока нет оснований для возбуждения уголовного дела.