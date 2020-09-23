Военная техника выдвинулась в центр Минска

Как передает агентство ТАСС, колонна военных грузовиков выехала из микрорайона Уручье, где базируется спецназ внутренних войск МВД. Вечером в столице Белоруссии планируются акция протеста оппозиции. Рядом с домом правительства уже стоят пять автозаков, несколько автобусов с ОМОН, микроавтобусы. Сторонники оппозиции планируют сегодня выйти на улицу в связи с церемонией вступления в должность президента, которую утром провел Александр Лукашенко. Церемония не анонсировалась, прямую трансляцию не вели государственные телеканалы.