Военная техника выдвинулась в центр Минска

Как передает агентство ТАСС, колонна военных грузовиков выехала из микрорайона Уручье, где базируется спецназ внутренних войск МВД. Вечером в столице Белоруссии планируются акция протеста оппозиции. Рядом с домом правительства уже стоят пять автозаков, несколько автобусов с ОМОН, микроавтобусы. Сторонники оппозиции планируют сегодня выйти на улицу в связи с церемонией вступления в должность президента, которую утром провел Александр Лукашенко. Церемония не анонсировалась, прямую трансляцию не вели государственные телеканалы.
2020-09-23T17:31:25+03:00
2020-09-23T17:31:25+03:00
https://echo.msk.ru/news/2713821-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:31, 23 сентября 2020
Загрузка комментариев...