Украина не исключила введения новых санкций против российских онлайн-сервисов, в том числе Wildberries

Украина не исключила введения новых санкций против российских онлайн-сервисов, в том числе интернет-магазина Wildberries. Компания лишь на днях объявила о выходе на украинский рынок.

Решение о проработке новых ограничений приняло украинское правительство. По словам министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, Киеву нужно ввести санкции против сервисов, которые, как он выразился, «пропагандируют» контент российского производства. Он уточнил, что речь идет о продуктах и сериалах, запрещенных украинским законом. Среди прочего Ткаченко упомянул онлайн-магазин Wildberries и российский онлайн-кинотеатр ivi.ru. В чем именно будут выражаться предполагаемые санкции, пока не уточняется.

Украина в понедельник стала восьмой страной, на рынок которой выходит Wildberries. В компании объявляли о планах открыть 800 пунктов выдачи заказов. Интернет-издание РБК отмечает, что это первый российский онлайн-ретейлер, появившийся на Украине с 2014 года. Газета «Коммерсантъ» в свою очередь пишет, что Wildberries предлагает украинским покупателям, в том числе, продукцию российских издательств АСТ и «Эксмо», которым с прошлого года запрещено вести бизнес в стране. Тогда же, к слову, ограничения были наложены и на работу другого крупного онлайн-магазина Ozon.ru.

В Wildberries на намерения Киева ввести санкции против компании пока не отреагировали.