Болгарская прокуратура обвинила в шпионаже двух российских дипломатов

Как сообщается на сайте ведомства, по их сведениям, двое сотрудников дипломатической миссии вели разведывательную деятельность в республике около 4 лет. Их интересовали сведения о модернизации болгарской армии и технической оснащенности вооруженных сил. Для этого, как утверждают в ведомстве россияне устанавливали контакты с болгарскими гражданами, которые имели доступ к таким данным. Прокуратура Болгарии возбудила досудебные расследования против двух российских дипломатов по делу о шпионаже еще в начале года. Москва отвергала обвинения.