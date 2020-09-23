Белорусская оппозиция планирует этим вечером акции протеста

Они связаны с церемонией инаугурации Александра Лукашенко, которая прошла сегодня в Минске. Мероприятие не анонсировалось, и не транслировалось в прямом эфире. Очевидцы рассказывают, что в центре Минска усиливают меры безопасности.

После инаугурации сегодня утром в Минске прошла церемония принесения клятвы военных на верность Лукашенко. Глава государства после этого поблагодарил силовиков.

Тем временем уже несколько стран объявили о непризнании Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Это Германия, Чехия, Словакия, Литва, Латвия и Дания.