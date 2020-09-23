МИД РФ: «Новичок» ни в России, ни в СССР никогда не производился и не разрабатывался

Ни в России, ни в СССР никогда не производилось химикатов под условным названием «Новичок», заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. «Мы неоднократно заявляли: ни в Советском Союзе, ни в России, в отличие от стран Запада, научно-исследовательских и конструкторских разработок под условным названием «Новичок» никогда не осуществлялось», — сказала она в среду на брифинге.

«Никаких доказательств некого российского участия — как они говорят, «российский след» — в произошедшем нет и быть не может», — заявила Захарова на брифинге. Она подчеркнула, что власти ФРГ по-прежнему не дали ответ на официальные запросы Генпрокуратуры РФ об оказании поддержки российским правоохранительным органам в рамках проводимой ими доследственной проверки. «У нас нет ни оснований, ни намерений верить Берлину на слово. Это нужно осознать», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ. По ее словам, создается впечатление, что немецкая сторона специально тянет время с ответами на запросы российской стороны. «Мы считаем, что все это делается, в том числе для поддержания в международном пространстве тезиса о мнимом нежелании нашей страны прояснять причины резкого ухудшения состояния здоровья российского гражданина», — добавила она. «Мы хотели бы ответственно заявить. Подобные утверждения — ложь», — сказала Захарова.