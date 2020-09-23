Московский клуб Live Stars отказал в площадке организаторам концерта в поддержку белорусской оппозиции

Фестиваль должен пройти в следующий понедельник. Как рассказал интернет-изданию «Открытые медиа» организатор мероприятия Ян Шенкман, администрация клуба изменила свое решение вскоре после начала продажи билетов. По словам Шенкмана, письменного отказа он пока не получил, администрация внятно не назвала причин. В свою очередь представитель руководства клуба сказал изданию, что от площадки отказались организаторы, поскольку решили найти зал попросторнее.

В мероприятии под названием «Партизан-фест» должны принять участие Андрей Макаревич, Алексей Кортнев и Дмитрий Спирин из группы «Тараканы!».