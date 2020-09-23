Правительство Украины поручило разработать запретительные меры в отношении российских интернет-компаний. Речь идет о торговой площадке Wildberries и медиапортале ivi.ru, передает агентство ТАСС. Это связано с недавним выходом одной из этих компаний на украинский рынок. По словам министра информационной политики Украины Александра Ткаченко, оба сервиса предлагают продукцию и материалы российского производства, в том числе те, которые запрещены в стране.
2020-09-23T16:33:23+03:00
2020-09-23T16:33:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 23 сентября 2020
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