Правительство Украины поручило разработать запретительные меры в отношении российских интернет-компаний. Речь идет о торговой площадке Wildberries и медиапортале ivi.ru, передает агентство ТАСС. Это связано с недавним выходом одной из этих компаний на украинский рынок. По словам министра информационной политики Украины Александра Ткаченко, оба сервиса предлагают продукцию и материалы российского производства, в том числе те, которые запрещены в стране.