Уголовное дело руководства секты «Церковь последнего завета» строится на показаниях двух послушников

Об этом агентству ТАСС рассказал информированный источник. Оба свидетеля до вступления в общину не страдали психическими расстройствами, пояснил собеседник агентства. По мнению следствия, действия руководителей религиозной организации, а именно психологическое насилие и система жестких лишений и ограничений, привели к тому, что у одного из потерпевших развилось тревожное расстройство, а у второго – расстройство режима сна и бодрствования.

Ранее силовики задержали руководителей организации Сергея Торопа, известного как «Виссарион», Вадима Редькина и Владимира Ведерникова. Им планируется предъявить обвинение по статье о создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинением тяжкого вреда здоровью.