Из дагестанской колонии сбежали шестеро заключенных

Они смогли сделать подкоп, рассказали в республиканском управлении тюремного ведомства. По предварительным данным, сбежавшие были приговорены на сроки от 8 до 15 лет лишения свободы. Двое из них сидели за убийство. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками исправительного учреждения.