Из дагестанской колонии сбежали шестеро заключенных

Они смогли сделать подкоп, рассказали в республиканском управлении тюремного ведомства. По предварительным данным, сбежавшие были приговорены на сроки от 8 до 15 лет лишения свободы. Двое из них сидели за убийство. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками исправительного учреждения.
2020-09-23T16:31:51+03:00
2020-09-23T16:31:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 23 сентября 2020
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