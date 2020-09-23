Российский МИД обвинил Запад в кампании дезинформации вокруг отравления Алексея Навального. Риторика о причастности России неприемлема, настаивает официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она утверждает, что доказательств «российского следа» в этом деле нет и не может быть. Кроме того, по словам Захаровой, власти германии до сих пор не предоставили данные, которые подтверждают наличие яда группы «Новичок» в анализах российского оппозиционного политика.