Российский МИД обвинил Запад в кампании дезинформации вокруг отравления Алексея Навального. Риторика о причастности России неприемлема, настаивает официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она утверждает, что доказательств «российского следа» в этом деле нет и не может быть. Кроме того, по словам Захаровой, власти германии до сих пор не предоставили данные, которые подтверждают наличие яда группы «Новичок» в анализах российского оппозиционного политика.
2020-09-23T16:31:28+03:00
2020-09-23T16:31:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 23 сентября 2020
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