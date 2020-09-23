Растет число стран, которые не признают Александра Лукашенко президентом Белоруссии

Сам он сегодня провел церемонию инаугурации, причем заранее мероприятие не анонсировалось, прямой трансляции не было. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт отметил, что церемония была подготовлена секретно и проведена безучастия общественности. Также о непризнании Лукашенко объявили Литва, Латвия, Словакия, Дания и Чехия.

Белорусская оппозиция объявила о проведении в 18 часов акции протеста. Очевидцы сообщают о том, в центр города стягивают силовиков. Белорусское интернет-издание Tut.by пишет, что был замечен водомет.