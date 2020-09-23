Российский фонд прямых инвестиций сообщает, что препарат «Авифавир» от коронавируса будет стоить ниже аналогов

Российский фонд прямых инвестиций сообщает, что цена препарата «Авифавир» от коронавируса в российских аптеках будет на треть ниже стоимости других аналогов. Розничные продажи этого лекарства начнутся только после того, как будет повышена его доступность.

Напомним — ранее в российских аптеках начали продавать лекарство от коронавируса компании «Промомед», «Арепливир» — его упаковка стоит более 12 тысяч рублей.