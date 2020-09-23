Российский фонд прямых инвестиций сообщает, что цена препарата «Авифавир» от коронавируса в российских аптеках будет на треть ниже стоимости других аналогов. Розничные продажи этого лекарства начнутся только после того, как будет повышена его доступность.
Напомним — ранее в российских аптеках начали продавать лекарство от коронавируса компании «Промомед», «Арепливир» — его упаковка стоит более 12 тысяч рублей.
Российский фонд прямых инвестиций сообщает, что препарат «Авифавир» от коронавируса будет стоить ниже аналогов
Российский фонд прямых инвестиций сообщает, что цена препарата «Авифавир» от коронавируса в российских аптеках будет на треть ниже стоимости других аналогов. Розничные продажи этого лекарства начнутся только после того, как будет повышена его доступность.