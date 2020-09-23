Соратники Навального утверждают, что после выписки из клиники он останется в Германии для прохождения реабилитации

Алексей Навальный, который накануне выписался из берлинской клиники, пока остается в Германии – это подтвердила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. По ее словам, лечение еще не окончено. Сам Навальный написал в соцсетях, что ему предстоит курс реабилитации. При этом он ничего не сообщает о том, когда планирует вернуться на родину. Кстати, сегодня в Кремле сказали, что желают Навальному полного выздоровления и что он может вернуться в Россию когда захочет.

После отравления Алексей Навальный стал для Кремля более серьезным противником, чем был раньше. Такое мнение в эфире «Эха» высказал политолог Дмитрий Орешкин. По мнению Орешкина, российские власти своими действиями закрепили за Навальным в общественном сознании репутацию главного оппозиционера и противника Владимира Путина.