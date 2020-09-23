Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после инаугурации Александра Лукашенко объявила себя единственным лидером

страны. Многие западные страны также заявили о непризнании легитимности Лукашенко.

«Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию», — так в своем видеообращении события сегодняшнего дня прокомментировала Светлана Тихановская, главный соперник Александр Лукашенко на минувших выборах. Она подчеркнула, что что его приказы силовым структурам больше не легитимны и не подлежат исполнению. Ее соратники также называют происходящее цирком «операцией по самоинаугурации». А не допущенный до выборов президента Валерий Цепкало призвал дать правовую оценку состоявшейся сегодня инаугурации, поскольку она нарушает требования закона. Одной из первых стран Евросоюза, заявившей сегодня о непризнании легитимности Лукашенко стала Словакия, вслед за ней высказались Литва, Латвия, Эстония, Германия. В МИДе Эстонии подчеркнули, что действия Лукашенко противоречат всем принципам демократии. Их коллеги из Литвы назвали все происходящее фарсом. Министр иностранных дел страны Линас Линкявичус в своем твиттере написал: «Поддельные выборы. Поддельная инаугурация. Бывший президент Белоруссии не становится менее бывшим». В Кремле оценивать организацию этой инаугурации не стали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признался, что он о проведении церемонии не знал, но Владимир Путин, вероятно, поздравит Лукашенко со вступлением в должность.

На фоне инаугурации в Минске сегодня прошли стихийные акции протеста, несколько человек задержаны.