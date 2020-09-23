В МВД констатируют, что количество преступлений с использованием мобильной связи в России увеличилось на 100% с начала года. В целом количество преступлений, совершенных с ай-ти технологиями выросло на 77%. С использованием интернета — на 90%.
2020-09-23T15:35:27+03:00
2020-09-23T15:35:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:35, 23 сентября 2020
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