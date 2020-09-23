Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о повышении акцизов на сигареты на 20% со следующего года

Государственная дума приняла в окончательном чтении законопроект о повышении акцизов на сигареты на 20% со следующего года. Документ был внесен правительством на прошлой неделе. Ранее предполагалось, что в 2021 году акциз будет проиндексирован на 4%.

По мнению представителей отрасли, резкое повышение акцизов приведет к росту стоимости сигарет.