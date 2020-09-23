Владимир Путин считает, что Россия должна сохраниться как сильная президентская республика. Сегодня на встрече с сенаторами в Кремле он сказал, что принятые поправки в Конституцию должны зафиксировать фундаментальные основы развития страны на десятилетия вперед. Он напомнил, что существенно расширяются полномочия обеих палат парламента
2020-09-23T15:32:45+03:00
2020-09-23T15:32:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 23 сентября 2020
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