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15:32, 23 сентября 2020

Владимир Путин считает, что Россия должна сохраниться как сильная президентская республика

Владимир Путин считает, что Россия должна сохраниться как сильная президентская республика. Сегодня на встрече с сенаторами в Кремле он сказал, что принятые поправки в Конституцию должны зафиксировать фундаментальные основы развития страны на десятилетия вперед. Он напомнил, что существенно расширяются полномочия обеих палат парламента



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