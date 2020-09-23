Акции «Яндекса» обновили исторический максимум на новостях о покупке Тинькофф-банка

Рост наблюдается на фоне новостей о покупке интернет-компанией Тинькофф-банка.

«Яндекс» предварительно договорился о покупке головной структуры Тинькофф-банка — примерно за $5,5 млрд . Инвесторы обеих компаний позитивно отреагировали на новость, а эксперты считают, что сделка может создать мощную экосистему, альтернативную проекту Сбербанка с Mail.ru Group. Риски предполагаемой сделки аналитики видят в интеграции новых активов, для успешности которой, вероятно, потребуется сохранить управленческую команду Тинькофф-банка. Сообщается, что «Яндекс» может оплатить покупку как деньгами, так и собственными акциями.

«Яндекс» до недавнего времени развивал совместный бизнес со Сбербанком — сервис электронных платежей «Яндекс.Деньги» и группу компаний «Яндекс.Маркет». Однако в начале лета стороны официально объявили о разделе активов. Сделка была закрыта в июле.

Банкир Олег Тиньков заявил, что сделка с «Яндексом» предусматривает сохранение бренда «Тинькофф» и всей команды банка. По его словам, интеграция компаний будет минимальной, а для клиентов станет даже лучше", — написал Тиньков в своем блоге.

Как свидетельствуют данные Московской биржи, акции компании «Яндекс» подскочили сегодня на торгах почти на 8%, обновив исторический максимум.