Российский военный корабль столкнулся с датским судном

Это произошло в проливе между Данией и Швецией.

Малый противолодочный корабль российского флота «Казанец» получил пробоину после столкновения с грузовым судном Ice Rose, которое ходит под флагом Маршалловых островов. Сообщений о каких-либо погибших или пострадавших не поступало. Агентство ТАСС со ссылкой на Балтийский флот передаёт, что российский корабль сейчас своим ходом возвращается в город Балтийск, и что пробоина была выше ватерлинии. В военном ведомстве подчеркнули, что авария произошла утром в условиях плохой видимости.

В свою очередь агентство «Интерфакс» сообщает, что в датских вооружённых силах также рассказали о сильном тумане в зоне столкновения неподалёку от Копенгагена. Военные отметили, что Ice Rose тоже получил пробоину, но каких-либо еще подробностей не добавили. Гражданское судно сейчас задержано. Сможет ли оно и дальше функционировать – не известно.

Чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего Дания запросила помощи у Швеции. Оттуда к месту аварии направились три корабля и поисковый вертолёт.