Александр Лукашенко сегодня объявил о своем официальном вступлении в должность президента Белоруссии

О церемония заранее не объявляли, не было и прямой трансляции. Видеокадры были показаны уже позже.

Лукашенко сказал, что гордится белорусами, которые защитили суверенитет страны.

Особо отмечается, что белорусские военнослужащие после церемонии инаугурации принесли клятву на верность народу и президенту.

Вскоре стало известно, что бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала очередное видеообращение, в котором называет себя единственным законным президентом Белоруссии. По словам Тихановской, европейские страны поддерживают требования жителей Белоруссии провести новые выборы.