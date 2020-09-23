Песков: «Новичок» синтезируется во многих странах и определить место его происхождения зачастую невозможно

Вещество «Новичок», которым, по утверждению Германии, был отравлен Алексей Навальный, синтезируется во многих странах и определить место его происхождения зачастую невозможно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста радиостанции «Эхо Москвы».

«Важно, что об этом неоднократно говорили и рассказывали эксперты, в том числе, те самые, которые в свое время имели отношение к производству этой субстанции, крайне опасной для человечества субстанции. Наверное, из всего сказанного экспертами и специалистами важно – первое – насколько это опасно и насколько это смертоносно. Второе, что эта субстанция синтезировалась и синтезируется в любой момент во многих странах мира. И третье, что не всегда возможно, а зачастую невозможно, установить место происхождения этой субстанции, ибо она может синтезироваться в самых разных лабораториях. Это не могут говорить окружение Путина, потому что они не химики, но специалисты говорят об этом», — сказал он.

По версии немецких токсикологов, Алексей Навальный, который около месяца лечился в клинике «Шарите», был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».